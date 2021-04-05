В Московском зоопарке тушканчиков достали из холодильников

Животным нужно несколько часов, чтобы окончательно пробудиться от зимней спячки

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики. Правда, процесс пробуждения у этих зверьков более длительный, чем у "коллег по сну".

Зимовали тушканчики в холодильниках, передает "ТВ Центр". Теперь животным нужно несколько часов, чтобы отогреться. Ящики, обитые поролоном, в которых грызуны провели почти полгода, открыли и перенесли в тёплое помещение. Каждого зверька бережно достали из коробки и взвесили.

Тушканчики пока почти не шевелятся, мирно посапывают и явно не стремятся вернуться в реальность. Прийти в себя они должны к вечеру. Как это обычно происходит, можно понять по кадрам, сделанным в прошлом году. Голодные тушканчики быстро покидают убежище и, после короткой пробежки, принимаются за еду: яблоки, морковь и пророщенную пшеницу.

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