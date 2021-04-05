В Волгограде завели дело на прикурившего от Вечного огня мужчину

Инцидент произошел днем 4 апреля

Против мужчины, в нетрезвом виде прикурившего от Вечного огня на Аллее героев в центральном районе Волгограда, возбуждено уголовное дело, передает "МВД Медиа".

Инцидент произошел днем 4 апреля. Мужчину задержали полицейские.

"Мужчина пояснил, что у него не было зажигалки и он, на задумавшись о последствиях, решил воспользоваться пламенем Вечного огня", - сказано в сообщении.

Дело возбуждено по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. С нарушителя взяли подписку о невыезде.

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