Пострадавшую в ДТП с блогером Билом отключили от ИВЛ

Женщина находится в медикаментозной коме

Врачи отключили от аппарата искусственной вентиляции легких консультанта Госдумы Марию Артемову, серьезно пострадавшую в массовом ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била. О состоянии женщины рассказал адвокат Андрей Князев, защищающий интересы Артемовой и ее семьи.

"Артемова находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но она остается в медикаментозной коме. У нее открытые переломы ног и внутренние разрывы органов", - сказал Князев.

Он заявил о намерении обжаловать вынесенную судом меру пресечения предполагаемому виновнику аварии. По словам Князева, блогера стоило отправить под домашний арест, передает ТАСС.

"Также мы будем добиваться официального признания Артемовой потерпевшей. Пока этого не произошло. Мы также готовы принять материальную помощь, потому что хотим, чтобы Мария восстановила свое здоровье, чтобы ей компенсировали материальный ущерб. Мы пока не знаем, какие суммы потребуются, этого даже сами врачи не знают", - добавил адвокат.

1 апреля в Москве напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце произошла авария с участием пяти машин. В результате полученных при столкновении травм пострадала женщина, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen. По данным ГАИ, ДТП спровоцировал вылетевший на встречную полосу движения автомобиль Audi стоимостью около 10 миллионов рублей, принадлежащий популярному блогеру Эдварду Билу. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима. В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, ему грозит до двух лет колонии, обвинение пока не предъявлено. В минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании блогеру меры пресечения в виде запрета определенных действий.

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