МИД прокомментировал данные об атаке "русских хакеров" на бундестаг

Доказательствами обвинители себя не утруждают

Немецкое издание Spiegel опубликовало статью, в которой было сказано, что связанные с Россией хакеры группировки Ghostwriter пытались взломать компьютеры депутатов бундестага. На публикацию отреагировали в Москве.

"Популярный там литературный прием "хайли лайкли" возведен в квадратную степень. По традиции не представлено ни доказательств, ни ссылок на источники", - приводит РБК слова официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, официальному российскому органу, реагирующему на компьютерные инциденты, запроса от ФРГ не поступало.

Удивляться здесь нечему, заключила Захарова, так как "гораздо проще безосновательно возложить вину на Россию, чем реально сотрудничать с ней".

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