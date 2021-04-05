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Чулпан Хаматова пожаловалась на трудности материнства

15:16
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Актриса растит трех дочерей

Чулпан Хаматова рассказала Ксении Собчак о том, какой матерью мечтала стать и что вышло на самом деле. Актриса не слишком довольна тем, как воспитывает детей.

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"Мне всегда казалось, что я буду мама про свободу, что хотите, то и делайте, только проявляйтесь, буду принимать всегда точку зрения детей. Выяснилось, что я оказалась такой скучной, такой среднестатистической, стандартной. Не строгая, но какая-то мама, обычная мама. Никакой свободы, которой я себе представляла, я дать не могу. Мне страшно, а чем это закончится, она же не понимает, что делает", - пожаловалась Хаматова.

Она отметила, что не может полностью расслабиться, а вместо этого "на сто шагов" старается предугадать действия дочерей и надумывает "чудовищные сценарии". По словам актрисы, сложнее всего в материнстве – признать, что у детей есть своя жизнь, и отпустить их.

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