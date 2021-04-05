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Назван объем нарушений в российских силовых структурах

14:39
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Данные озвучил глава Счетной палатой Алексей Кудрин

Глава Счетной палатой Алексей Кудрин озвучил данные ведомства об объеме нарушений в силовых структурах страны.
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"Так получилось, что у нас нарушений по силовым структурам примерно одинаковое количество - 200-300 миллиардов рублей в год", - сказал Кудрин на заседании президиума фракции "Единая Россия" (цитата по ТАСС).

По его словам, часть нарушений связана с уголовными хищениями. Также фиксируются случаи неправомерных закупок и бухгалтерского учета.

На сферу обороны и безопасности, уточнил глава СП, приходится около четверти всех проверок.

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