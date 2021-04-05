Путин призвал добиться роста доходов населения в "отстающих" регионах

Такое поручение дано по итогам совещания с членами кабмина

Необходимо добиться опережающего роста доходов граждан и инвестиций в субъектах Федерации из списка "отстающих". Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства

Как отмечает ТАСС, поручено обеспечить "достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал".

26 марта российский лидер рекомендовал подготовить и принять поправки, защищающие минимальный доход граждан страны от взыскания в рамках исполнительных производств.

Ранее в МИД России рассказали, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика понесла потери на сумму, превышающую 3,5 триллиона долларов.

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