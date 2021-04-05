ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил проверить доступность авиабилетов на Дальний Восток

15:15
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Возможны дополнительные меры поддержки

Правительству России поручено проанализировать, насколько доступны для россиян авиабилеты на Дальний Восток. При необходимости кабмин должен предложить дополнительные меры господдержки, с учетом уже принятых.
Путин заявил о необходимости поддержки экспорта продукции АПК

"Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручениях президента России по итогам совещания, которое Владимир Путин провел с членами правительства 10 марта.

Кабинету министров также поручено определить дополнительные меры господдержки для развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых дальневосточной авиакомпанией, сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Подчеркивается, что правительству следует учесть приоритетное использование авиационной техники отечественного производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолеты в аэропорту
Самолеты в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.