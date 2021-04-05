Путин поручил проверить доступность авиабилетов на Дальний Восток

Возможны дополнительные меры поддержки

Правительству России поручено проанализировать, насколько доступны для россиян авиабилеты на Дальний Восток. При необходимости кабмин должен предложить дополнительные меры господдержки, с учетом уже принятых.

"Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручениях президента России по итогам совещания, которое Владимир Путин провел с членами правительства 10 марта.

Кабинету министров также поручено определить дополнительные меры господдержки для развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых дальневосточной авиакомпанией, сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Подчеркивается, что правительству следует учесть приоритетное использование авиационной техники отечественного производства.

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