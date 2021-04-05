В Госдуму внесли закон об ужесточении наказания за езду в нетрезвом виде

Это проект правительства

В Государственную думу в понедельник был внесен правительственный законопроект об ужесточении наказания за систематическое вождение в нетрезвом виде, передает ТАСС.

Согласно действующим нормам, за подобные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Также возможно лишение свободы на срок от одного до двух лет.

Более жесткие санкции предлагается установить для пьяных водителей, нетрезвое вождение которых уже влекло за собой тяжкие последствия. Управление такими лицами машиной в нетрезвом виде хотят наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. Кроме того, упоминается возможность лишения свободы на срок до трех лет.

Как говорится в статистике, приведенной в пояснительной записке, по соответствующей статье в прошлом году расследовалось 66301 дело, 65195 были направлены в суд.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил с предложением о создании в ГИБДД специального подразделения по мониторингу соцсетей автоблогеров, занимающихся экстремальным вождением. В российском законодательстве, считает парламентарий, достаточно статей, чтобы привлекать к ответственности подобных нарушителей.

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