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Стало известно, сколько человек ежегодно пропадает в России

15:52
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Часто это дети и люди с деменцией

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал, что в России ежегодно теряется около 180 тысяч граждан, передает ТАСС.
Маленькую девочку нашли в сугробе Нижнего Тагила

В группе риска, по словам эксперта, страдающие деменцией люди, а также дети.

"Из 180 тысяч не находят более 20 тысяч человек. С высокой долей вероятности большинство из них находятся в больницах уже с другими именами", - уточнил Леонов.

В прошлом году, добавил он, волонтеры отработали свыше семи тысяч заявок о пропаже пожилых, уже мертвыми нашли 850 человек.

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