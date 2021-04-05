Стало известно, сколько человек ежегодно пропадает в России

Часто это дети и люди с деменцией
Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал, что в России ежегодно теряется около 180 тысяч граждан, передает ТАСС.
В группе риска, по словам эксперта, страдающие деменцией люди, а также дети.
"Из 180 тысяч не находят более 20 тысяч человек. С высокой долей вероятности большинство из них находятся в больницах уже с другими именами", - уточнил Леонов.
В прошлом году, добавил он, волонтеры отработали свыше семи тысяч заявок о пропаже пожилых, уже мертвыми нашли 850 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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