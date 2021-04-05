Выяснился источник видео с "переброской российской техники в Донбасс"

Ролик снимался в Белоруссии

Фотографии и видео с "российскими агрессорами" у границ Украины, которые тиражируются в украинском сегменте сети, сняты в Белоруссии. В Киеве за свидетельство активности Москвы возле украинских границ выдают снимки военной техники, окрашенной в штатный камуфляж белорусской армии, выяснило издание "Московский комсомолец".

В качестве доказательств готовящейся "агрессии Москвы" публикуются откровенные фейки. В частности, видео, на котором запечатлен сошедший с рельс эшелон с российской военной техникой, выдается за документ о героической деятельности "украинских партизан" - тогда как в реальности ролик в сентябре 2017 года в Забайкалье, где действительно произошел такой инцидент.

Эксперты подчеркивают: если бы России на самом деле надо было бы скрыть перемещение своих войск, это не составило бы труда. Передвижение российской техники внутри страны не имеет к Украине никакого отношения. Об этом ранее заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, армия России передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным. И в том виде, который необходим для обеспечения безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram