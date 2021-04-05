Носить или не носить: нужны ли маски после вакцинации?

После прививки нужно время для выработки антител

Все больше россиян решаются сделать прививку от коронавирусной инфекции, но нужно ли после вакцинации продолжать носить маску, для многих остается загадкой. Врачи рассказали, стоит ли соблюдать меры предосторожности тем, у кого уже есть антитела.

Терапевт Нэя Георгиева рассказала, что заразиться коронавирусом в результате вакцинации нельзя, поскольку прививка не содержит живой вирус. "Соблюдение самоизоляции во время и после вакцинации не показано", - подчеркнула врач.

Она отметила, что человек может заболеть после прививки – в то время, пока иммунитет только формируется. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать все меры предосторожности, в том числе носить защитные маски, передает "Мир24".

Санитарный врач Николай Дубинин добавил, что эффект от прививки наступает спустя две-три недели после вакцинации. По его словам, ни одна вакцина не дает полной гарантии от инфекции, однако защищает от тяжелых форм коронавируса. При этом человек потенциально может заразиться, если столкнется с высокой концентрацией возбудителя в воздухе.

"Мне неизвестно достоверных случаев заболевания после вакцинации двумя дозами. Зато много громких случаев заражения, когда человек привился одной дозой, нарушил режим изоляции и заболел", - заявил врач.

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