Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов

Ранее документ приняла Госдума

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за публичное оскорбление можно получить до трех лет колонии или штраф до трех миллионов рублей. А если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета - до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей.

Поправки об усилении ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны Госдума приняла 17 марта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить документ на европейских площадках ПАСЕ и ОБСЕ, а также рассмотреть возможность его применения в странах СНГ.

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