ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов

16:03
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Ранее документ приняла Госдума

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Зубы себе переломают": Путин о тех, кто оскорбляет ветеранов

Теперь за публичное оскорбление можно получить до трех лет колонии или штраф до трех миллионов рублей. А если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета - до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей.

Поправки об усилении ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны Госдума приняла 17 марта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить документ на европейских площадках ПАСЕ и ОБСЕ, а также рассмотреть возможность его применения в странах СНГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ветераны Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.