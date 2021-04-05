Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов

Ранее документ приняла Госдума
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь за публичное оскорбление можно получить до трех лет колонии или штраф до трех миллионов рублей. А если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета - до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей.
Поправки об усилении ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны Госдума приняла 17 марта.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить документ на европейских площадках ПАСЕ и ОБСЕ, а также рассмотреть возможность его применения в странах СНГ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram