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Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки российской вакцины

18:00
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Какие еще вопросы затрагивались в телефонном разговоре?

Перспективы укрепления российско-вьетнамских связей Владимир Путин обсудил по телефону с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, передает "ТВ Центр".

Президент поздравил собеседника с переизбранием на высший партийный пост. Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнёрства наших стран.

Среди конкретных направлений сотрудничества обсуждались возможности совместной борьбы с коронавирусом, в том числе с использованием российской вакцины "Спутник V".

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