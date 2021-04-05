Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки российской вакцины

Какие еще вопросы затрагивались в телефонном разговоре?
Перспективы укрепления российско-вьетнамских связей Владимир Путин обсудил по телефону с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, передает "ТВ Центр".
Президент поздравил собеседника с переизбранием на высший партийный пост. Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнёрства наших стран.
Среди конкретных направлений сотрудничества обсуждались возможности совместной борьбы с коронавирусом, в том числе с использованием российской вакцины "Спутник V".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram