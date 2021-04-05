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Подписан договор о передаче Сербии технологии производства "Спутника V"

16:18
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Соглашение заключили РФПИ и институт "Торлак"

Российский фонд прямых инвестиций передаст сербскому институту вирусологии "Торлак" технологию производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующее соглашение подписано 5 апреля.
Сербия собралась производить "Спутник V"

"Институт "Торлак" сегодня подписал соглашение о трансфере технологий с Российским фондом прямых инвестиций и российской фармацевтической компанией "Генериум", по которому российская сторона передает сербской стороне данные о процедурах и технологиях, необходимых для производства вакцины "Спутник V" в Республике Сербия", - цитирует ТАСС сообщение главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Минздрав России зарегистрировал в августе прошлого года. Препарат разработан в Центре имени Гамалеи. Как заявил глава Центра Александр Гинцбург, Евросоюз не спешит вывести „Спутник V“ на свой рынок, опасаясь конкуренции, которую он составит западным препаратам.

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