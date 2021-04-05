СКР возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Донбассе

Каковы причины очередного обострения в зоне конфликта

Киев готовит войска для массированной атаки в Донбассе. Своими опасениями поделились в руководстве ДНР. В последние дни резко возросло число нарушений режима прекращения огня украинскими военными. От их обстрелов страдают мирные жители. В результате новых ударов по населённым пунктам погиб пятилетний мальчик.

В полной боеготовности военные ДНР круглосуточно несут дежурство на линии соприкосновения. И обстановка тут накаляется изо дня в день. Число обстрелов с украинской стороны растет. Разведка фиксирует переброску техники. Все эти факты, говорят военные, подтверждают то, что Киев, возможно, готовит полномасштабное наступление.

"Физически возможности такие со стороны Украины есть, технически тоже, то есть у Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий указ, который станет губительным для всей Украины, - посмотрим", - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

А пока под обстрелом украинской армии вновь мирные жители. Накануне в поселке Александровский беспилотник ВСУ сбросил бомбу во двор частного дома, где в этот момент гуляла бабушка со своим пятилетним внуком.

"В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 54-го года рождения", - сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин.

По данному факту Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. В Киеве гибель ребёнка даже не прокомментировали, дав понять, что эта трагедия украинские власти не интересует. Как, впрочем, и сотни других, произошедших за годы этой гражданской войны, остановить которую Зеленский обещал за год. Однако с того момента, как он стал президентом, прошло уже почти два. А для установления мира в Донбассе не сделано ровным счётом ничего.

"Помним ли мы хотя бы один компромисс со стороны Зеленского в отношении конфликта на востоке и какой? И второй вопрос. Принят или хотя бы подан хоть один законопроект, который предполагает выполнение дорожной карты под названием "минские соглашения?" – говорит украинский политический и общественный деятель Елена Бондаренко.

А ведь Украина обязалась их исполнять. И Зеленский на переговорах в Париже это подтвердил, подписав итоговое коммюнике. Однако время показало: украинский президент ничего не решает. Причем, это понимают не только в России. Последние переговоры в формате видеоконференции между Путиным, Меркель и Макроном, на которых обсуждалась в том числе и ситуация в Донбассе, прошли без Зеленского. Более того, его даже не проинформировали об итогах.

"И Меркель, и Макрон после этих переговоров не позвонили Зеленскому. В данном случае, похоже, что Зеленский не воспринимается в качестве переговорщика не только Москвой, но и Берлином, и Парижем", - заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

И это понятно, потому как Зеленский не сделал ничего из того, что обещал во время последней встречи в нормандском формате. Более того, он предпринял ряд жестких шагов против тех политических сил, которые выступают за мир в Донбассе. Речь, в частности, идет о партии Виктора Медведчука. Сразу три оппозиционных телеканала, принадлежащих политику, были закрыты. Против него самого возбудили уголовное дело и ввели санкции, что вообще-то противоречит Конституции Украины.

"Ему главное постоянно устраивать какое-то шоу и имитировать некую борьбу со вселенским злом в стране. А это зло со всех сторон. И он всех санкциями, санкциями, санкциями... Ну, вот цирк!" – говорит украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Однако злом для страны все чаще называют самого Зеленского, который за два года превратился в копию Порошенко. Тот же пафос в речах. Те же угрозы. И то же бездействие. Начиная реформами и заканчивая Донбассом, где Киев и при Зеленском не перестал бредить российскими войсками и без конца обвинять Москву в том, что она якобы стягивает их к границам с Украиной.

"Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях и в том виде, в котором считает нужным. Это не должно ни у кого вызывать обеспокоенности, Россия не представляет угрозу ни для одной страны в мире. В том числе и для Украины", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако Киев все же предупредили, что полномасштабное наступление на Донбасс может обернуться для Украины катастрофическими последствиями. Впрочем, возможно, обостряя ситуацию на юго-востоке, Зеленский таким образом напрашивался на звонок Байдена. И так как он наконец-то позвонил, ситуацию в Донбассе ждёт разрядка. Но ни о каком мире точно говорить не приходится. Ведь такой команды из Вашингтона явно не поступило.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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