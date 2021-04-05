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В Москве завершился набор добровольцев для испытаний вакцины "Спутник Лайт"

17:54
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Скоро должны начаться клинические испытания вакцины в виде капель для носа

В Москве завершён набор добровольцев для участия в испытаниях вакцины "Спутник Лайт" - это облегчённый вариант "Спутника V". В понедельник из Новосибирска в столицу доставили почти полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" от центра "Вектор". Крупную партию препарата уже завтра отправят в регионы.
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Позади чуть больше трех тысяч километров. Стартовая точка - Новосибирск. Оттуда, преодолев полстраны, машины с "ЭпиВакКороной" на борту заезжают в распределительный центр в Москве, передает "ТВ Центр".

После выгрузки упаковки с вакциной доставляют в специальную зону. Здесь довольно прохладно. Температура колеблется от +2 до + 8 градусов. Столь строгие условия хранения необходимы, чтобы препарат не утратил свои свойства.

Температурный режим выдержан на протяжении всей поездки. В каждой машине, которая везет вакцину, установлен специальный аппарат. Раз в минуту он снимает показания. Все строго. Объем этой поставки - 226 тысяч комплектов. Это чуть больше 450 тысяч доз. Хватит для иммунизации четверти миллиона человек.  Вместе с вакциной Роспотребнадзор распределит и специальные тесты на антитела. Такова особенность "ЭпиВакКороны". Обычные тесты могут давать неточные результаты. География поставок включает в себя все регионы. На центральном складе вакцина задержится максимум на сутки.

Упаковки с препаратами повезут как специальными машинами, так и самолетами. Точно такую же партию "ЭпиВакКороны" направят в регионы на следующей неделе. Помимо расширения географии поставок, Новосибирский научный центр "Вектор" продолжит наращивать и производство. Уже к концу апреля с конвейера сойдёт около полутора миллионов доз вакцины.

Вакцина от "Вектора" не содержит живых вирусов, поэтому любые риски сведены к минимуму. Прививаться этим препаратом советуют даже тем, кто страдает от хронических заболеваний и аллергии. Клинические испытания подтвердили, что "ЭпиВак" безопасен и для лиц старшего возраста. Успешно показывают себя все три отечественные вакцины. После укола у пациента не наблюдается серьёзных побочных эффектов. Максимум - стандартное при любой вакцинации недомогание. Зато после прививки можно наконец перестать бояться за себя и своих близких.

В регионах продолжается масштабная вакцинация. Для удобства прививочные пункты развернуты в шаговой доступности. Сделать укол можно в перерывах между походами по магазинам, совместив приятное с полезным.

Тем временем в Москве завершён набор добровольцев для участия в испытаниях вакцины "Спутник Лайт" - облегчённый вариант "Спутника V". Прививать ею будут, в основном, переболевших коронавирусом. А уже в конце лета, по планам, должны начаться клинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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