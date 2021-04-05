Путин подписал закон об "обнулении" президентских сроков

Документ дает право действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства

Закон, дающий право действующему президенту России вновь баллотироваться на пост главы государства, подписал Владимир Путин. Документ приводит действующие нормы о выборах и референдумах в соответствие с принятыми поправками в Конституцию России.

В соответствии с одной из поправок, внесенных в основной закон, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков на этом посту. Эта норма позволяет нынешнему президенту избираться на высший пост в государстве еще дважды.

Президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет. Кроме того, претендент на высший государственный пост не должен иметь – в том числе и в прошлом - гражданства или вида на жительство другого государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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