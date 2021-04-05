ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал закон об "обнулении" президентских сроков

17:04
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Документ дает право действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства

Закон, дающий право действующему президенту России вновь баллотироваться на пост главы государства, подписал Владимир Путин. Документ приводит действующие нормы о выборах и референдумах в соответствие с принятыми поправками в Конституцию России.
Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов

В соответствии с одной из поправок, внесенных в основной закон, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков на этом посту. Эта норма позволяет нынешнему президенту избираться на высший пост в государстве еще дважды.

Президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет. Кроме того, претендент на высший государственный пост не должен иметь – в том числе и в прошлом - гражданства или вида на жительство другого государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.