Депутат МГД Титов: в Москве стимулируют компании к выходу на внешние рынки

Предприятия получают помощь

Стимулирование компаний к выходу на внешние рынки – в числе важных направлений поддержки столичного бизнеса. Об этом в понедельник заявил депутат Московской городской думы Андрей Титов.

По его словам, предприятия получают помощь в виде грантов, субсидий, а также консультаций. При этом грантовая поддержка может составлять до десяти процентов от выручки по экспортным контрактам.

"В прошлом году на эти направления было выделено 500 миллионов рублей, и уже сейчас можно сказать, что это было эффективно: объемы экспорта выросли за год на треть, несмотря на пандемические ограничения", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Субсидии призваны компенсировать затраты предприятий на перевозку продукции, а также подготовку к ее реализации за рубежом. "Инвестируя, предприниматель понимает, что эти средства будут возмещены городом", - отметил Титов.

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