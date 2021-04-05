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ВОЗ подтвердила передачу коронавируса от человека к животному

17:41
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Заболевают не только собаки и кошки, но и львы

Человек может заразить животных коронавирусом, подтвердили во Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ зафиксировала случаи передачи инфекции от человека собакам, домашним кошкам, норкам, львам, тиграм и енотовидным собакам.
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"Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку. Но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", - сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, несколько видов животных, контактировавших с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19. Изучается влияние вируса на другие виды.

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