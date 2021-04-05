Депутат Мосгордумы Головченко: обучение в бизнес-акселераторе для молодежи стартовало в Москве

Столица расширяет возможности для обучения по бизнес-направлениям

В Москве началось обучение в бизнес-акселераторе для молодежи и старших школьников. Просветительский проект направлен на развитие бизнес-инициативы с самого раннего возраста, сообщил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

По его словам, программа акселератора рассчитана на восемь дней. "Бизнес-акселератор MOS.МШУ позволит таким ребятам получить необходимые для старта собственного бизнеса знания в интенсивном режиме, только самые важные сведения, только работа над ключевыми навыками", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Валерий Головченко сообщил, что в программе обучения как лекции специалистов, так и встречи со столичными предпринимателями и работа в медиа-мастерской.

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