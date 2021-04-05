ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Головченко: обучение в бизнес-акселераторе для молодежи стартовало в Москве

17:46
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Столица расширяет возможности для обучения по бизнес-направлениям

В Москве началось обучение в бизнес-акселераторе для молодежи и старших школьников. Просветительский проект направлен на развитие бизнес-инициативы с самого раннего возраста, сообщил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

По его словам, программа акселератора рассчитана на восемь дней. "Бизнес-акселератор MOS.МШУ позволит таким ребятам получить необходимые для старта собственного бизнеса знания в интенсивном режиме, только самые важные сведения, только работа над ключевыми навыками", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Валерий Головченко сообщил, что в программе обучения как лекции специалистов, так и встречи со столичными предпринимателями и работа в медиа-мастерской.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Бизнес-обучение
Бизнес-обучение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.