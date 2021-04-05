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Кличко предупредил о близком коллапсе здравоохранения в Киеве

18:11
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Украинская столица близка к опасной черте

Система здравоохранения в Киеве на пороге коллапса. Украинская столица близка к опасной черте, предупредил киевский мэр Виталий Кличко.
Кличко напугал киевлян новым локдауном

"Наши больницы на сегодняшний день почти полностью заполнены, большое количество людей со сложным протеканием болезни лежит в больницах", — приводит слова киевского мэра Lenta.ru со ссылкой на украинское телевидение.

Кличко подчеркнул, что именно по этой причине власти ограничивают передвижения людей. Сегодня киевляне жалуются, что не могут доехать - а потом они будут жаловаться, что врачи не предоставили помощь, и человек умер, сказал мэр Киева.

По распоряжению киевской мэрии, полиция перестала пускать горожан в метро, автобусы и трамваи без предъявления спецпропуска, который позволяет выходить на работу во время локдауна. В результате город сковали многокилометровые пробки, на остановках образовались очереди, цены на такси выросли втрое. В офисе президента Украины Владимира Зеленского действия Кличко раскритиковали.

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