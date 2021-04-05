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Четверо пострадали после наезда автомобиля на остановку на юго-западе Москвы

18:46
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Причину аварии выясняют сотрудники ГИБДД

Погрузчик и легковой автомобиль столкнулись на юго-западе столицы. Легковушка вылетела на остановку общественного транспорта и сбила четверых прохожих.

"На Веневской улице произошло столкновение погрузчика и легкового автомобиля, в результате чего автомобиль выехал на остановку. Четыре человека пострадали", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, двое пострадавших госпитализированы. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, они выясняют причины аварии.

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