Четверо пострадали после наезда автомобиля на остановку на юго-западе Москвы

Причину аварии выясняют сотрудники ГИБДД
Погрузчик и легковой автомобиль столкнулись на юго-западе столицы. Легковушка вылетела на остановку общественного транспорта и сбила четверых прохожих.
"На Веневской улице произошло столкновение погрузчика и легкового автомобиля, в результате чего автомобиль выехал на остановку. Четыре человека пострадали", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как сообщается, двое пострадавших госпитализированы. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, они выясняют причины аварии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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