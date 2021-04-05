В России ухудшается паводковая обстановка

Температура воздуха продолжает расти

В России от внешнего мира оказались отрезаны в общей сложности уже 18 населённых пунктов. Подтоплены сотни приусадебных участков, мосты и дороги. Об этом сообщили в МЧС. Группировку спасателей наращивают по всей Сибири, а также на Дальнем Востоке и в Приволжье. Из районов, где ситуация наиболее сложная, начали эвакуировать людей. Борьбу со стихией ведут и в регионах центральной части страны.

Дон в Липецкой области стал настолько полноводным, что затопил все мосты в городе Данкове. А вместе с ними и строящуюся летнюю сцену на набережной. Посмотреть на разгул стихии собрались местные жители, самые предприимчивые из которых - раз уж зрелищ достаточно - тут же развернули торговлю сосисками в тесте. Коммунальные службы пытаются в экстренном порядке восстановить переправы и укрепить берега - вода в некоторых местах размывает автомобильные дороги, сообщает "ТВ Центр".

Та же картина в Брянской и Калужской областях. Село Староскаковское превратилось в остров. Люди отрезаны от большой земли. В Рязанской области в зоне подтопления город Скопин. Уровень воды местные жители замеряют по деревьям.

В Поволжье самая серьезная ситуация в Саратовской области. Спасатели на лодках перевозят местных жителей, доставляют продукты и медикаменты. Водный транспорт стал основным и для бригад скорой помощи.

Осушить русло лопатой - не всегда верное решение, но в борьбе с паводком все средства хороши. В 87 населенных пунктах Иркутской области вода подбирается к окнам первых этажей домов. Экскаваторы и бульдозеры расчищают отводные каналы, чтобы вода уходила с улиц. Там, где ситуация наиболее сложная, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

Синоптики прогнозируют ежедневное повышение температуры воздуха по всей России, а значит - и быстрое таяние снега. Осадков минувшей зимой было очень много. В Томске перейти через улицу из-за потоков воды без посторонней помощи невозможно. Героем дня стал работник местной аварийной службы, который перенёс пенсионерку через дорогу.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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