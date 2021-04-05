Среди арестованных в Дубае за непристойное поведение нет россиянок

В то же вреемя среди задержанных есть гражданин России

Гражданин России, опубликовавший в соцсетях видео с голыми женщинами, рискует попасть за решётку в Объединённых Арабских Эмиратах. Скандал разразился в Дубае: полиция задержала группу девушек, которые позировали в обнажённом виде на балконе отеля, а также россиянина, которого подозревают в организации съёмок. Первые сообщения о том, что среди моделей было 8 представительниц нашей страны, не подтвердились: россиянок там нет. Автор же горячего видео заявил, что он был лишь случайным наблюдателем.

Восток, как известно, дело тонкое, а тут - такая голая правда. Престижный район Дубай Марина. Один роскошный небоскреб, другой. И полтора десятка обнаженных юных тел на балконе. Единственный человек в одежде - фотограф. Во многих странах мужчины порадовались бы. Но здесь - позвонили куда следует. Полиция не заставила себя долго ждать.

Предостережениями дело, конечно, не ограничилось. Девушек - а всего в ню-фотосессии участвовало, по сообщениям СМИ, 40 человек - задержали. Каждой теперь грозит штраф в 5 тысяч дирхамов - это более сотни тысяч рублей и тюрьма до 6 месяцев. Хуже придется организатору мероприятия - и штраф солиднее, и срок - до полутора лет лишения свободы. Таков закон в Эмиратах, здесь даже за невинный поцелуй на людях могут привлечь к ответственности. Гостей же страны неизменно предупреждают: не стоит ходить в чужой монастырь со своим уставом.

Ситуация настолько серьезная, что даже в Иерусалиме поспешили откреститься: мол, "израильского следа" в этой истории нет. Русского - тоже: сначала СМИ сообщили, что среди моделей - 8 россиянок, но эту информацию опровергли в нашем генконсульстве. Девушки - гражданки других стран СНГ.

Однако один россиянин все-таки задержан. Это IT-предприниматель Алексей Концов. Его подозревают в том, что он якобы и организовал фотосессию. Сам же Алексей утверждает, что это ошибка. Он всего лишь оказался соседом девушек, снимал происходящее на мобильный телефон и выложил видео в сеть.

Одна беда: публикация подобных постов в Арабских Эмиратах тоже преступление. Сейчас полиция разыскивает заказчика пикантных снимков - по некоторым данным, некого влиятельного местного жителя с весьма своеобразными вкусами. Сообщается, что он любит играть в компьютерные игры в компании стройных и обнаженных дам.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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