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Путин справился о здоровье у заболевшего COVID-19 президента Аргентины

19:10
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Фернандес поблагодарил Путина за вакцину

Президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому лидеру Альберто Фернандесу, чтобы справиться о его здоровье. Президент Аргентины заболел коронавирусом. Фернандес сообщил Путину, что заболевание протекает в легкой форме, так как вовремя была сделана прививка российской вакциной. Он поблагодарил российского лидера за поставки "Спутника V", передает РИА Новости.
Аргентина решила ускорить вакцинацию "Спутником V"

Диагноз COVID-19 у Фернандеса подтвердился 3 апреля. Как сообщил лечащий врач аргентинского президента Федерико Сааведра, пациент чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса не наблюдается, результаты анализов в норме.

"Ясно, что у него легкая форма течения болезни во многом благодаря защитному эффекту введенной вакцины", — добавил медик. 62-летний президент в январе получил первую дозу  российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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