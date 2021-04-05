В Москву возвращаются заморозки и снег

Погода испортится 7 апреля

Снег и заморозки возвращаются в столичный регион. Погода начнет портиться днем 7 апреля. Неприятные изменения принесет в Москву глубокий атлантический циклон.

"Погода начнет портиться днем в среду, 7 апреля. Столичный регион накроют тяжелые серые облака, усилится ветер. И это станет началом ненастья... В четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы", — сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, до конца недели в Москве выпадет почти половина месячной нормы осадков – 20 миллиметров. Дороги по утрам снова покроются льдом. Так что тем автомобилистам, которые успели перейти на летнюю резину, следует быть особо осторожными. Однако жителям столицы не стоит огорчаться, успокаивают метеорологи: в выходные вернется солнце, а вместе с ним и тепло.

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