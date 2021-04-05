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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 131 миллион

20:20
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

В лидерах по-прежнему США

За минувшие сутки в мире выявлено более 561 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии превысило 131 миллион, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ подтвердила передачу коронавируса от человека к животному

По данным ВОЗ на вечер 5 апреля, количество заболевших коронавирусом в мире достигло 131 020 967, увеличившись за сутки на 561 783. Умерли от связанных с COVID-19 заболеваний за последние 24 часа 8 196 пациентов, общее число летальных исходов составило 2 850 521, сообщили в ВОЗ.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты - 30 372 016. В Бразилии зарегистрировано 12 953 597 случаев COVID-19, в Индии - 12 589 067.

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