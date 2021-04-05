Стартовал прием заявок на чемпионат творческих компетенций ArtMasters

Победители получат денежные сертификаты

В понедельник в России начался прием заявок для участия во втором национальном открытом конкурсе творческих компетенций ArtMasters. Цель проекта - поддержать лучших молодых представителей профессий, связанных с современным искусством, передает "ТВ Центр".

В этом году запланировано 19 номинаций для основной возрастной категории - от 18 до 35 лет и 8 для юниоров - от 14 до 17. Художники по костюмам, по гриму, по свету, звукорежиссеры и саунд-дизайнеры, сценаристы и копирайтеры, композиторы и операторы кино и телевидения, клипмейкеры и гейм-дизайнеры. А также режиссеры видеомонтажа, художники-аниматоры и конструкторы виртуальных миров.

Победители получат денежные сертификаты до 500 тысяч рублей. К участию приглашаются жители всех регионов России. При этом наличие профессионального образования не является обязательным условием.

"У нас проект хорошо получился. Для целого ряда творческих людей, которые были не видны в силу специфики их деятельности, открылась возможность не только быть успешными, но и показать свои таланты, способности, получить соответствующую поддержку, повышение квалификации, стажировку, многие получили предложения по работе. Знаю, что множество творческих коллабораций возникло, ребята после конкурса не бросили взаимодействие, активно продолжают работать и вместе развиваться, что очень здорово", - отметил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

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