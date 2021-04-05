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Локализован крупный пожар на складе в Самарской области

20:50
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Площадь возгорания – 1200 квадратных метров

Локализован пожар на складе в городе Кинель Самарской области. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
В офисном здании на Зубовском бульваре произошел пожар

"В 20.23 мск пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре на улице Промышленная, дом 13 поступило в 17.30 7 апреля. Внутри ангара находится производство резино-технических изделий из переработанных автомобильных покрышек. Возникла угроза распространения огня.

К тушению пожара привлекли 60 человек и 17 единиц техники, к месту направили два пожарных поезда. Информации о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

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