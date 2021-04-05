Массовая вакцинация "Спутником V" началась в Скопье

Прививки ежедневно получат до 4 тысяч жителей

В столице Северной Македонии Скопье началась массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V". Жителей прививают на специально переоборудованной для этих целей столичной спортивной арене "Борис Трайковский".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 Вести", власти планируют во время прививочной кампании ежедневно вакцинировать до 4 тысяч человек. В первую очередь прививку получат представители "критической группы" сотрудников государственной инфраструктуры.

По данным телеканала, вакцинацию в настоящее время проходят сотрудники полиции, министерства внутренних дел, фармацевты, воспитатели детских садов и учителя. Им вводят российский препарат "Спутник V".

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