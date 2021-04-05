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Массовая вакцинация "Спутником V" началась в Скопье

21:06
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Прививки ежедневно получат до 4 тысяч жителей

В столице Северной Македонии Скопье началась массовая вакцинация российским препаратом "Спутник V". Жителей прививают на специально переоборудованной для этих целей столичной спортивной арене "Борис Трайковский".
Вакцина "Спутник V" набирает популярность в России и за рубежом

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 Вести", власти планируют во время прививочной кампании ежедневно вакцинировать до 4 тысяч человек. В первую очередь прививку получат представители "критической группы" сотрудников государственной инфраструктуры.

По данным телеканала, вакцинацию в настоящее время проходят  сотрудники полиции, министерства внутренних дел, фармацевты, воспитатели детских садов и учителя. Им вводят российский препарат "Спутник V".

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