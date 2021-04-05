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Названы сроки выдачи россиянам электронных паспортов

21:39
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

На первом этапе выдадут около 100 тысяч документов

Не менее 100 тысяч россиян получат электронные паспорта на первом этапе выдачи документов. О деталях ввода в оборот пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН), рассказали в Министерстве внутренних дел России.
МВД предложило продлить срок действия паспортов

Как сообщили в МВД, на территории Москвы начало выдачи запланировано на  1 декабря 2021 года. В субъектах Российской Федерации выдавать электронные паспорта начнут по мере технической готовности - но не позднее 1 июля 2023 года.

"Выдача ПЭН будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается. С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические", — цитирует сообщение министерства RT.

В ведомстве пояснили, что процесс будет отличаться от выдачи бумажного паспорта только необходимостью цифрового фотографирования, а также сканированием отпечатков двух пальцев рук. Микросхема будет содержать персональные и биометрические данные гражданина, а по его желанию – и электронную подпись.

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