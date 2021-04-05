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Все города Евро-2020 заявили о готовности допустить болельщиков на стадионы

22:04
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Некоторые города могут гарантировать всего 10%-е заполнение трибун

УЕФА получил уведомление от всех 12 городов, принимающих этим летом чемпионат Европы по футболу, о готовности допустить хотя бы минимальное число болельщиков на трибуны стадионов. Союз европейских футбольных ассоциаций ждал этих сообщений до 7 апреля – такой срок определил его глава Александер Чеферин.
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Чеферин  ранее заявлял, что не допустит проведения матчей чемпионата Европы при пустых трибунах. Как сообщает британская Daily Mail, некоторые города из-за введенных по причине коронавируса ограничений могут гарантировать лишь 10-процентную заполняемость стадионов. Однако такая цифра главу УЕФА не устраивает.

Чемпионат Европы - 2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Как сообщалось, оргкомитет российской части Евро решил заполнять стадион в Северной столице на матчах турнира на 50%.

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