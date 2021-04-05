Госдеп попросил Россию объяснить "наращивание сил" у границ с Украиной

В Москве уже дали понять Вашингтону, что это не его дело

Москва должна объяснить "провокации" у границы с Украиной. США расценивают действия России по "наращиванию сил" в регионе как эскалацию, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", — отметил Прайс. Однако на вопрос журналистов, видит ли Вашингтон угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории, дипломат не ответил.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе впервые ответил на телефонный звонок украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщили в Белом доме, Байден подтвердил поддержку Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".

В Москве в ответ на эти сообщения заявили, что Россия на своей территории предпринимает те шаги, которые считает нужными. А всякие сигналы из США, которые не имеют к этому ни малейшего отношения, попросту игнорирует, передает РИА Новости.

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