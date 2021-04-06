В США заявили о готовности к диалогу с Россией по Украине

Ситуация в Донбассе остается крайне напряженной

В Государственном департаменте Соединенных Штатов оценили готовность властей государства к диалогу с Россией по поводу ситуации вокруг Украины.

"Мы открыты к общению с Москвой", - приводит РИА "Новости" слова представителя Госдепа.

Накануне официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что Москва должна объяснить "провокации" у границы с Украиной. США, добавил он, расценивают как эскалацию действия России по "наращиванию сил" в регионе.

На прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как отметила американская сторона по итогам переговоров, Байден подтвердил поддержку Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".

В Москве на это заметили, что на своей территории Россия предпринимает шаги, которые считает нужными.

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