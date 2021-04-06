В России выявлен 81 случай британского штамма коронавируса

И шесть случаев южноафриканской мутации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала интервью газете "Известия", в ходе которого сообщила, что в России выявили 81 образец британского штамма коронавируса и шесть южноафриканских.

"Все эти случаи - завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, на азиатском, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте", - отметила руководитель ведомства.

Она добавила, что, согласно недавно вышедшему постановлению правительства, все российские лаборатории, занимающиеся сиквенсом SARS-CoV-2, выкладывают результаты работ на специальном информационном портале. Это, а также двухэтапность проведения тестирования, позволяет максимально контролировать ситуацию.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется. "Мы прошли самый сложный период", - сказал председатель правительства.

Согласно данным оперативного штаба, в последний раз за сутки в России выявили 8646 случаев COVID-19. Выздоровели 7052 человека, скончались 343 пациента.

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