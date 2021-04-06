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Спрос на говядину в России достиг минимума за 10 лет

07:44
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Экспорт при этом увеличился

В 2020 году потребление говядины в России снизилось до минимального за последние 10 лет - показатель составил 1,94 миллиона тонн, написала во вторник со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" газета "Коммерсант".
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Как уточняется в материале, в прошлом году падение спроса составило 3,4%. Вместе с тем экспорт говядины в 2020-м увеличился до 20 тысяч тонн, 45% поставок пришлась на Китай.

Снижение спроса, считают эксперты, связано с сокращением в личных подсобных хозяйствах производства крупного рогатого скота. По итогам текущего года при этом прогнозируется рост.

Кроме того, аналитики уверены в том, что спрос на мясо молочных пород будет зависеть от динамики доходов населения.

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Спрос на говядину в России достиг минимума за 10 лет
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