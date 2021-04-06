КНДР отказалась участвовать в Олимпийских играх в Токио

Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа

Как сообщило во вторник южнокорейское информагентство Yonhap, КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио, которые запланированы на лето этого года.

Свое решение (оно было принято 25 марта на заседании Национального олимпийского комитета КНДР) в Северной Корее аргументировали желанием защитить своих спортсменов от заражения COVID-19.

Вместе с тем в публикации уточняется, что в ходе сессии НОК КНДР министр спорта страны Ким Ир Гук говорил о необходимости "укрепления сотрудничества с международными спортивными организациями".

Согласно изначальным планам, Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли. Новые сроки - с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах неоднократно заявлял, что о повторном переносе или отмене ОИ речи не идет. 25 марта в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Факелы зажгли в префектуре Фукусима.

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