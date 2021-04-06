Матвиенко оценила значимость послания Путина Федеральному собранию

Президент обратится к парламенту 21 апреля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила в беседе с журналистами, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует для страны новую систему координат.

"Уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения", - добавила спикер верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

По ее словам, ряд этих поручений, скорее всего, потребует быстрой реализации, так что было принято решение собрать Совет палаты уже 22 апреля.

Послание главы государства, заключила Матвиенко, имеет особое значение, это крайне важное общественное и политическое событие.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет в очном режиме.

Раз в год президент обращается к парламенту, оценивая положение дел в стране и выделяя главные направления внешней и внутренней политики. Также документ включает экономические и идеологические положения.

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