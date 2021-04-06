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"Принуждение к миру": как Россия ответит на агрессию Киева в Донбассе

09:02
  • вторник
  • 06 апреля 2021

США подталкивают Украину к наступлению в Донбассе

Джо Байден фактически подталкивает Украину к эскалации военного конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире программы "События. 25-й час". По его мнению, Вашингтон рассчитывает на то, что российская армия ответит на провокации Киева, что станет поводом для усиления давления на Москву.

"Нас объявят агрессором, "Северный поток-2" заморозят навсегда из-за санкций, Польша станет главным энергетическим хабом США в Европе. И всю Европу подсадят на американский сжиженный природный газ. Вот что хочет администрация США", - уверен Коротченко.

Он убежден, что Франция и Германия раскусили замысел США. Берлин не торопится осуждать Россию, поскольку не хочется попасть в энергетическое рабство от Вашингтона.

"И очевидно, европейские лидеры будут склонять Зеленского к мирному разрешению конфликта. Ну побряцал оружием, отойди назад. Байден же подталкивает Зеленского к военной авантюре. А в Киеве элита подсчитывает на калькуляторе, какие плюсы и минусы они получат в случае полномасштабного вторжения в Донбасс", - заявил Коротченко.

В случае наступления украинских войск для России единственным вариантом реагирования станет проведение операции по принуждению к миру, полагает эксперт. Это будет не война с Украиной, а ограниченный по масштабу сценарий силовых действий, например, установление бесполетной зоны и нейтральной полосы вдоль украинской границы. Коротченко подчеркнул, что Россия не заинтересована в войне с Украиной.

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