Прием чихуахуа и пуделей на службу в армию США оказался вбросом

Собакам в Америке еще придется постоять за свои права

Равенство так равенство. Справедливость, так для всех. Чем собаки хуже людей? Разве что на митинги не ходят и о своих правах предпочитают помалкивать. Американское издание "Вавилонская пчела" сообщило, что министр обороны США распорядился призвать в ряды вооруженных сил новые породы собак.

"Мы всегда были в плену предрассудков, что немецкая овчарка - лучшая собака для погони за опасными террористами и поиска самодельных взрывных устройств. Но почему не чихуахуа? Почему не пудель? Расширение спектра пород упрочит наше разнообразие, а это главное оружие всякой армии", - цитирует издание слова министра Ллойда Остина.

По соцсетям новость быстро разлетелась. Хорошим соседством в твитере стал поздравительный пост от имени Дональда Трампа.

"Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых психов, кто подтасовывал президентские выборы и желает развалить нашу страну!" – говорится в тексте обращения.

А что? Радикальные левые психи имеют те же права, что и все остальные граждане США.

Кстати, нетолерантный Трамп запретил служить в армии трансгендерам – это те, которым атрибуты своего пола не мешают считать себя существами пола противоположного. Толерантный Джо Байден решил трамповский запрет отменить! И правда! Винтовку держать может, копать от забора до обеда, в атаку ходить. А то как защищать свободу и демократию, так одна традиционная ориентация, а как же меньшинства? И какая разница, Маша он или она Вася, если враг у ворот?

Взметнулся флаг трансгендеров и над зданием британской разведки МИ-6, от имени которой когда-то геройствовал легендарный Джеймс Бонд.

"Мы гордимся нашими транс- и небинарными коллегами и стремимся предоставить инклюзивное рабочее место с поддержкой, где вы можете быть самим собой", - сообщил Ричард Мур, глава МИ-6.

У вас точно разведка или клуб "Обрети себя"? Стоит присмотреться иногда к коллегам – вдруг сплошь небинарные.

С такими парнями – или кто они там - и в разведку пойти не страшно. Правда, поинтересоваться на случай провала не мешало бы – вы по какую сторону гендерного Рубикона, боевые товарищи?

Но с чихуахуа и пуделями в американской армии придется подождать. Издание "Вавилонская пчела", вбросившее эту информацию, это сайт сатирический. Хотя его материалы воспринимают иногда так серьезно, что устраивают целый журналистские расследования. Четвероногим в Америке еще придется постоять за свои права. Толерантность - это красиво. Но иногда в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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