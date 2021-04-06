Размытые дороги и лодочные переправы: российские регионы охватил паводок

Сложная ситуация по всей стране

В Иркутской области за сутки удалось освободить от воды 20 приусадебных участков, ещё около 150 пока остаются подтоплеными. Об этом сообщает "ТВ Центр". В посёлок Хомутово, где действует режим ЧС, переброшены дополнительные силы спасателей и коммунальщиков. В районе разворачивают пункты временного размещения.

Серьёзные подтопления и в регионах Центральной России. В Калужской области разлилась река Протва и затопила дорогу к посёлку в Дзержинском районе. Спасатели организовали лодочную переправу для местных жителей.

В Рязанской области река Ока поднялась до отметки в 132 сантиметра. Закрыто движение по нескольким трассам, подтоплены около 100 частных домов и более 10 мостов.

Из берегов вышла река Десна. На нескольких дорогах в Брянской области затруднено движение. Такая же ситуация и в Тульской области - там нарушено сообщение с рядом посёлков, в которых проживают более тысячи человек.

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