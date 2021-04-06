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В Алеппо впервые после войны прошел чемпионат по бодибилдингу

09:06
  • вторник
  • 06 апреля 2021

В Сирии также готовятся к соревнованиям по боксу

В сирийском Алеппо впервые после войны прошёл чемпионат по бодибилдингу.  Соревнования организовали в крупнейшем спорткомплексе провинции Хамдания, передает "ТВ Центр".

Ещё недавно на этом месте разрывались снаряды. А сейчас слышны громкие крики зрителей спортивного праздника. Всего участников 13. С самого начала одним из фаворитов конкурса был инженер  Мухаммат Аммуни. Культурист уверен, развивать нужно не только ум, но и тело. В итоге судьи признали именно его победителем конкурса. Этот результат, как подчеркивает сам спортсмен,  достигнут только  физическими упражнениями, от спортивного питания пришлось отказаться, в Сирии его просто не найти. Теперь призер готовится к  чемпионату страны. В Алеппо уже начали готовиться к новым соревнованиям - по боксу.

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