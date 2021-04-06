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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с фрегата

09:15
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Российский корабль находился в акватории Японского моря

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые произвёл пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели. Видео пуска опубликовало Минобороны.

Наш корабль находился в акватории Японского моря. Береговая мишень - на полигоне в районе мыса Сюркум - это Хабаровский край. Дальность полёта составила более тысячи километров. Ракета в расчётное время поразила цель, передает "ТВ Центр".

Как отметили в Минобороны, в ходе стрельб для того, чтобы не подвергать опасности судоходство, район акватории и воздушное пространство закрывали самолёты и вертолёты морской авиации.

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Пуск ракеты "Калибр" с фрегата
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