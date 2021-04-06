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Мошенники придумали новый способ обмана россиян

10:01
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Злоумышленники заинтересовались биржевым инвестированием

Россияне стали проявлять все больше интереса к биржевым инвестициям, что не укрылось от внимания мошенников. Теперь злоумышленники пытаются выманить персональные данные под видом сайтов для проверки надежности брокеров.
Мошенники начали обманывать россиян под видом "Яндекс.Денег"

В Сети все чаще можно встретить предложения о "проверке брокеров через интернет". Сайты просят ввести название посреднической компании, после чего появляется информация о том, что указанный брокер якобы находится в "международном черном списке". Чтобы получить дальнейшие инструкции, человеку предлагают указать свой номер телефона и имя, передает РИА Новости.

"За подобными "черными списками" может скрываться несколько видов мошенничества. Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и, зачастую, неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму", - объяснила директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

Злоумышленники могут убедить жертву перевести все деньги на якобы безопасные счета, а на деле – в карман мошенникам. Также любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, с указанием, в какой компании открыт счет. Этой базой мошенники могут воспользоваться самостоятельно или продать ее. Таким образом, жертва аферистов может столкнуться с целым шквалом звонков от совершенно разных мошенников, а также продавцов товаров и услуг, причем на многие месяцы и годы вперед, добавила Андрианова.

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