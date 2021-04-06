В Южной Корее заявили о поворотном моменте в борьбе с пандемией

Всё решат события текущей недели

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил в ходе заседания Центрального штаба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, что нынешняя неделя станет для страны поворотной в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"События текущей недели определят, охватит ли страну четвертая волна заболеваемости или же постепенно начнется возвращение к нормальной жизни", - цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что власти обеспокоены ощущением надвигающегося кризиса. Кроме того, Чон Се Гюн призвал всех ощущающих недомогание сограждан как можно быстрее сделать тест на COVID-19.

За сутки 5 апреля в Южной Корее зарегистрировали 478 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели 106230 человек, скончались 1752 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram