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В Южной Корее заявили о поворотном моменте в борьбе с пандемией

08:48
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Всё решат события текущей недели

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил в ходе заседания Центрального штаба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, что нынешняя неделя станет для страны поворотной в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

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"События текущей недели определят, охватит ли страну четвертая волна заболеваемости или же постепенно начнется возвращение к нормальной жизни", - цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что власти обеспокоены ощущением надвигающегося кризиса. Кроме того, Чон Се Гюн призвал всех ощущающих недомогание сограждан как можно быстрее сделать тест на COVID-19.

За сутки 5 апреля в Южной Корее зарегистрировали 478 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели 106230 человек, скончались 1752 пациента.

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