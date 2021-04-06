Лавров сообщил о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне

Она должна произойти уже в этом году

В 2021 году Россия и Индия могут провести двустороннюю встречу на высшем уровне, сообщил в интервью газете Hindustan Times российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он уточнил при этом, что прорабатываются и сроки заседаний межправкомиссии по научно-техническому, торгово-экономическому и культурному сотрудничеству.

С учетом необходимости преодоления негативных последствий пандемии, продолжил Лавров, активизация российско-индийской кооперации находится в числе безусловных приоритетов. По словам главы МИД, в России удовлетворены политическим диалогом с Индией на всех уровнях.

В понедельник руководитель внешнеполитического ведомства прибыл в Индию с официальным визитом. Ожидается встреча Лаврова с главой МИД страны Субраманьяном Джайшанкаром.

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