Диетолог запретила поощрять детей сладостями

Любимые лакомства стоит перевести в разряд "праздничных" продуктов

Употребление сладостей лучше ограничить до 1-2 раз в неделю и не поощрять детей при помощи любимых лакомств, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Правило одно для всех - чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов – 30 граммов сахара. Чтобы придерживаться рекомендаций, нужно строго контролировать количество сахара и сладостей в рационе питания и ограничивать кондитерские изделия и сладкие газированные напитки", - отметила врач.

Стародубова рассказала, что в рационе современных школьников доля сладостей очень велика, а потому родители, педагоги и врачи должны научить детей не злоупотреблять кондитерскими изделиями и выбирать более полезные альтернативы. Это могут быть ягоды, фрукты или десерты с низким содержанием сахара: пастила, желе или мармелад, передает РИА Новости.

"Очень важно, чтобы сладкие блюда, продукты не рассматривались в качестве поощрения для детей. Нельзя действовать по схеме "ты - молодец, съешь конфетку" или "ты сегодня плохо себя вел, не будешь есть сладкое". Конфеты и прочие сладости – это "праздничное блюдо", его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания", - подчеркнула диетолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram