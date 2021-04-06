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Два грузовика провалились под лед на Байкале

08:56
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Инцидент произошел в черте поселка Листвянка Иркутской области

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на озере Байкал в черте поселка Листвянка Иркутской области под лед провалились два грузовых автомобиля ЗИЛ-131.

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Уточняется, что водители самовольно открыли заграждение и направились в сторону Больших Котов. Разрушаться лед начал в 70 метрах от берега.

Один грузовик ушел под воду полностью, второй - частично. В результате инцидента никто не пострадал - водителям и пассажирам удалось вовремя покинуть транспортные средства.

Проводится всесторонняя проверка - на месте работают представители местной администрации, полиция, а также сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства.

Водителей привлекут к административной ответственности.

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