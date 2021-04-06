Вильфанд призвал готовиться к изменению климата

Время на адаптацию еще есть

Уже в середине этого века глобальное потепление может поменять климат в ряде регионов страны на более засушливый, однако к изменениям можно адаптироваться, уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что климат не меняется одномоментно, это длительный процесс, а потому россияне могут успеть подстроить свой образ жизни под новые реалии.

"Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию", - считает Вильфанд.

Он привел в пример Японию, где сложные климатические и сейсмические условия не мешают экономическому росту. По мнению Вильфанда, России стоит пойти по этому же пути, передает РИА Новости.

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